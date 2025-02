Turismo, Sabrina Talarico rieletta presidente del Gist

Sabrina Talarico è stata confermata all'unanimità presidente del Gist, Gruppo Italiano Stampa Turistica, per il triennio 2025-2028. L'elezione si è tenuta nel corso dell'assemblea dell'associazione, che si è svolta alla Bit-Borsa internazionale del turismo di Milano. Al suo fianco sederanno 9 consiglieri: Ornella D'Alessio, Alessandra Gesuelli, Ada Mascheroni, Alberto Lupini, Barbara Majnoni D'Intignano, Claudio Pina, Elena Pizzetti, Roberta Rampini, Edoardo Stucchi. Sono stati eletti anche i 3 componenti del collegio dei Probiviri: Aldo Bolognini Cobianchi, Franca Iannici e Roberto Mostarda. Infine, sono stati eletti i 2 rappresentanti Gist della Regione Lombardia: Gaetano Belloni e Claudio Falanga. Il consiglio direttivo sarà integrato a breve da 3 consiglieri eletti nelle regioni.

Il Gist, con 34 anni di storia, è il più importante e rappresentativo gruppo italiano di giornalisti specializzati nel settore del turismo. Impegnata nella difesa della libertà e pluralismo dell'informazione, l'associazione organizza importanti eventi, mantiene e sviluppa i contatti con istituzioni, organismi pubblici e associazioni di settore. Negli anni ha promosso molti progetti formativi per la crescita professionale dei soci: corsi di formazione accreditati sulla piattaforma dell'Ordine dei giornalisti, viaggi studio, webinar dedicati a temi e destinazioni, premi giornalistici e letterari. Nel 2024 ha organizzato, in collaborazione con la Regione Lombardia, il patrocinio del ministero del Turismo e di Enit, gli Stati generali dell'informazione turistica, che hanno visto la partecipazione di oltre 300 tra giornalisti, operatori, istituzioni e stakholder del mondo del turismo.

Vi aderiscono circa 300 giornalisti italiani che si occupano di turismo in tutte le sue declinazioni, online e offline: redattori, freelance, addetti stampa, fotografi, autori di libri e guide, videomaker. Tutti i loro nomi e indirizzi, insieme a migliaia di dati utili per lo svolgimento della professione, sono contenuti in un annuario edito dal Gist e intitolato ogni anno a una destinazione. Quest'anno il volume, dedicato alla Regione Toscana, conta 328 pagine, oltre 30 immagini, l'attività del Gist, statuto e regolamento, gli incontri e gli eventi. Il Gist edita anche una testata giornalistica, ricca di foto, immagini e video: www.gist.it. Sabrina Talarico, giornalista professionista, dirige la rivista online www.ilviaggiatore-magazine.it ed è titolare dello Studio Eidos, agenzia che si occupa di comunicazione e uffici stampa specializzati nel settore turistico, sia in Italia che all'estero.