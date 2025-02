A Sanremo, all’interno del Forte di Santa Tecla, fortezza settecentesca gestita dal Ministero della Cultura - Direzione regionale Musei Nazionali Liguria, nasce “Da Sanremo a Milano Cortina 2026”. Uno spazio espositivo dedicato al viaggio nella cultura delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali, che accompagnerà il pubblico durante il 75° Festival di Sanremo. Dall'11 al 16 febbraio.

Da Sanremo a Milano Cortina 2026

In Piazza d’Armi, la sala principale all’ingresso del Forte di Santa Tecla, il pubblico è accolto subito da “Teatro 26”, l’esposizione multimediale che racconterà l’appuntamento tutto italiano dei prossimi Giochi Invernali. L’installazione di ledwall trasporterà gli spettatori attraverso i paesaggi che caratterizzeranno le competizioni di Milano Cortina 2026 , presentando le diverse discipline e le venue che le ospiteranno, introducendo il visitatore a questo viaggio dedicato ai valori e i simboli dell’evento più importante del mondo sportivo.

Proseguendo verso la Sala Esposizioni sarà possibile poi visitare la Mostra delle Torce: un percorso nella storia del design e dello sport, in cui saranno esposte le torce più iconiche della storia delle Olimpiadi Invernali. Veri e propri simboli che con le loro Fiamme incarnano le virtù dei Giochi e rievocano momenti straordinari fatti di speranza, sogni e passioni.

Dentro l'esperienza dei Giochi

Nella Sala Cisterna, adibita a silent room, il pubblico sarà invece protagonista di un’esperienza sensoriale e immersiva che permetterà di rivivere in prima persona le emozioni delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali. In questa parte del Forte ogni visitatore riceverà delle cuffie bluetooth e sarà accompagnato in un viaggio nel passato realizzato grazie al supporto di Rai Teche e del suo archivio storico digitale. I video e gli audio delle telecronache originali delle scorse edizioni dei Giochi Invernali ricreeranno un’atmosfera adrenalinica e coinvolgente delle gare che hanno segnato la storia dello sport.

Sempre all’interno del Forte, nel Magazzino di Levante e nelle due sale adiacenti, saranno presenti anche i partner di Fondazione Milano Cortina 2026, grazie alla collaborazione con Rai Pubblicità, con corner dedicati di Allianz, A2A, Coca-Cola, Eni, Consorzio di Tutela del Prosecco Doc e Tim, riservati per le loro attivazioni durante i giorni del Festival. Infine, la sala del Magazzino di Ponente verrà utilizzata come spazio polivalente, dedicato a piccoli eventi privati e attivazioni dei partner di Fondazione Milano Cortina 2026.

Olimpiade culturale

“Da Sanremo a Milano Cortina 2026” è un progetto parte dell’Olimpiade Culturale di Fondazione Milano Cortina 2026. Un calendario di iniziative artistiche e culturali che animerà l’Italia nella strada verso i Giochi Invernali, culminando nel 2026 in una programmazione entusiasmante e coinvolgente durante le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali.

Lo spazio espositivo aprirà ufficialmente al pubblico martedì 11 febbraio, e sarà accessibile gratuitamente dalle 10 alle 18, fino a domenica 16 febbraio compresa. Mercoledì 12 l’apertura al pubblico avverrà solamente dalle ore 10 alle 15.30. Gli ultimi ingressi avverranno mezz’ora prima dell’orario di chiusura per consentire la fruizione dei numerosi contenuti.