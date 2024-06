A Dolce&Gabbana premio Made in Italy Sostenibile 2024 per l’heritage italico

Il riconoscimento del ministero delle Imprese e del Made in Italy a dimostrazione di come il marchio sia "impegnato a costruire e diffondere come uno dei pillar strategici di sostenibilità il patrimonio artistico-culturale e la ricca tradizione dell’artigianato italiano nel mondo"

Dopo il riscontro ottenuto a livello italiano e internazionale con la mostra 'Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana', si aggiunge per Dolce&Gabbana un altro riconoscimento. In occasione del Phygital Sustainability Expo a cura di Fashion Sustainable Innovation Society di Valeria Mangani, la maison ha ricevuto il premio Made in Italy Sostenibile 2024 per l’heritage italico istituito dal ministero delle Imprese e del Made in Italy e organizzato dagli Stati Generali Europei sulla Sostenibilità.

Il premio è stato conferito a dimostrazione di come Dolce&Gabbana sia "impegnata a costruire e diffondere come uno dei pillar strategici di sostenibilità il patrimonio artistico-culturale e la ricca tradizione dell’artigianato italiano nel mondo". Il riconoscimento è stato rilasciato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso il 5 giugno scorso presso i Mercati di Traiano - Museo dei Fori Imperiali a Fedele Usai, direttore generale di Dolce&Gabbana.