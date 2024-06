Gucci sfila in Triennale a Milano con s/s 2025 uomo

Gucci presenterà la collezione uomo disegnata dal direttore creativo Sabato De Sarno, e dedicata alla primavera-estate 2025, alla Triennale di Milano il 17 giugno prossimo. La scelta del luogo, fa sapere la griffe, "tiene fede alla tradizione della maison di intessere legami tra moda e istanze di confronto culturale di più ampio respiro". Così come la Tate Modern di Londra, dove il brand ha presentato il mese scorso la collezione Cruise, "Triennale Milano è fucina di creatività, offrendo uno spazio in cui si sviluppano nuovi dialoghi grazie alla diversità, allo scambio e alla libertà che l'arte, nella sua concezione più ampia, evoca nei suoi osservatori".

Fin dalla sua fondazione nel 1923, la Triennale di Milano si è affermata come una delle principali istituzioni culturali del mondo, dedicata al design, all’architettura e alle arti visive e performative. Negli anni, Triennale Milano è stata un forum in cui personalità innovatrici nei campi dell'arte e del design, della creatività e della tecnologia si sono incontrate e hanno interagito, affrontando le sfide della contemporaneità e promuovendo la cultura come luogo di incontro. Un approccio che trova riscontro nelle collezioni di Sabato De Sarno, improntate alla ricerca di un dialogo costante con la realtà.

Con la scelta di Triennale Milano, "Gucci rende omaggio alla tradizione italiana che accomuna il Museo e la Maison, nella quale convergono artigianato, innovazione e raffinatezza estetica, nonché al panorama culturale milanese, sottolineando il ruolo della Triennale come dinamico luogo di incontro".