Kappa FuturFest, ecco la capsule collection

Quest’estate Kappa FuturFestival tornerà ad accogliere a Torino decine di migliaia di appassionati di musica elettronica da tutto il mondo. La lista completa di artisti che si esibiranno nell’undicesima edizione in programma tra il 5 e il 7 luglio 2024 al Parco Dora di Torino è stata svelata e per celebrare l’evento che da oltre dieci anni unisce le persone nel nome dell’amore per la musica, Kappa ha prodotto una capsule collection in pieno stile Futur. La collezione è incentrata sugli omini di Kappa, che per l’occasione indossano di nuovo le cuffie, e comprende diversi capi come t-shirt oversize e top aderenti, ma anche accessori come un marsupio, un laccio portachiavi, cappelli e borse a tracolla. Per completare il look, occhiali Briko in collaborazione con Kappa FuturFestival.

I capi sono caratterizzati da colori vividi e intensi, con stampe che raffigurano le icone del Futur tra cui il palco principale e le colonne in stile post-industriale di Parco Dora. La capsule sarà rilasciata a partire dal 6 maggio e sarà acquistabile in selezionati store Robe di Kappa, selezionati multibrand e sul sito kappa.com. La campagna dedicata alla capsule è stata curata e immortalata da Nima Benati, una delle personalità più di rilievo negli ultimi anni nel campo della fashion photography. Nel 2020 Forbes l’ha inclusa nella prestigiosa lista dei 30 Under 30, riconoscendone il notevole impatto nel settore della fotografia della moda. Per la collezione, Benati ha realizzato scatti dall’energia esplosiva e coinvolgente che riflettono a pieno l’atmosfera urbana del festival.

A proposito del progetto, spiega Nima Benati: “È raro trovare scatti fashion in un contesto di merchandising sportivo, perciò sono ancora più entusiasta di aver introdotto un tocco di moda in un ambiente di solito considerato estraneo al settore. Abbiamo puntato su immagini forti, con un cast diversificato e abbigliamento unisex, sfidando le norme convenzionali".