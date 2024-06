Luigi Borbone e la moda internazionale sfilano nel Complesso dell'Eur

Dal 2 al 5 luglio accanto ai défilé, mostre e eventi per promuovere l'haute couture e il made in Italy

Al via a Roma, dal 2 al 5 luglio, International Couture, la storica manifestazione giunta alla XI edizione, con un ricco calendario di sfilate, esposizioni, eventi in programma all'interno del complesso urbanistico e architettonico di Roma, all’Eur. Tema dell'edizione 2024 'Romaeterna'. Tra gli spazi aperti per l'occasione, 'La Vaccheria', un polo culturale dove si incontrano linguaggi e artisti. Oltre all’esposizione curata dal designer Luigi Borbone e dal visual Francesco Mazzei, il pubblico potrà ammirare anche la mostra dedicata al maestro Silvano Campeggi composta da manifesti di alcuni film cult di Hollywood come 'Colazione da Tiffany', dove l’attrice Audrey Hepburn rappresenta un’icona di stile con l’abito mito di Givenchy.

La Vaccheria, riqualificata nel 2009 è rimasta chiusa fino al 2022 quando l’attuale amministrazione ha deciso di trasformarla in un luogo di cultura e socialità, casa romana della pop art, che da allora ospita mostre di pop art e new pop art di grande impatto, con ingresso gratuito. È stata visitata in un anno e mezzo da 56mila persone. Una parte della Vaccheria è dedicata poi alla possibilità per i giovani artisti di esporre gratuitamente, mentre alcune sale sono dedicate allo studio e alla lettura.

Il 3 luglio in calendario la sfilate haute couture A/I 2024 firmata da Luigi Borbone che si svolgerà nella scalinata 'Carlo Mosca' SS Pietro e Paolo. Il 4 luglio (ore 18.30) in programma 'Inside the dream, tableau vivant', proposto al Salone delle Colonne dall’Associazione no profit, Officine Talenti Preziosi, che presenterà gioielli creati artigianalmente a mano da alcune socie abbinati ad abiti Heritage di Luigi Borbone. Nella stessa serata l'Internazional Couture Fashion Show presenta le nuove collezioni di Abiddikkia, Aio, Marinella Piccinno con accessori di Exati e Mespecta, Missaki Couture, Natasha Pavluchenko, Poet-Lab, Royal Style by Hayat Karimi, Accessori di Fleur d’Oranger, Exati e Mespecta Italia. A seguire, il 5 luglio (ore 17) l'evento organizzato dal Cna, la Confederazione nazionale Artiginato e il Premio Rmi (Ricerca Moda e Innovazione 2024).