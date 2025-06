Roberto Cavalli e Skims lanciano collezione beachwear

Roberto Cavalli e Skims presentano una collezione beachwear in edizione limitata che propone i costumi da bagno cult della stagione. Skims Swim torna con una collaborazione che unisce le iconiche stampe Cavalli all’inconfondibile stile beachwear di Skmis, dando vita alla capsule must-have estiva. Caratterizzata dai colori vibranti e dalle stampe esotiche della celebre maison italiana, questa collezione ispirata all’'Euro Summer' propone i costumi più hot per vacanze glamour. Roberto Cavalli Skims fonde il lusso italiano con le proposte distintive di Skims, offrendo una linea di costumi sofisticati pensati per valorizzare le forme con stile e per farsi notare dentro e fuori dall’acqua. Combinando i modelli più amati di Skims Swim con stampe d’archivio Roberto Cavalli, questa collezione aggiunge un tocco di lusso a ogni look da mare, che sia per rilassarsi in spiaggia, godere del relax in barca e vivere l’estate all’aria aperta.

Raccontata dall’obiettivo di Nadia Lee Cohen, la campagna ritrae Kim Kardashian in una fantasiosa visione rétro e ironica, dove il banale diventa straordinario grazie allo stile fashion più audace. Indossando modelli grintosi in edizione limitata, come il costume intero con scollo rotondo nella stampa Tiger Face, Kim si muove con naturale sicurezza in scenari surreali. Con la partecipazione della madre, Kris Jenner, le immagini bilanciano perfettamente glamour e ironia. “Lanciare una collezione così lussuosa con Roberto Cavalli è incredibilmente emozionante. Ho sempre ammirato le sue stampe esotiche e l’energia audace, e dare vita a quella visione attraverso Skims Swim ci ha permesso di creare qualcosa di davvero inaspettato e raffinato - afferma Kim Kardashian, co-fondatrice e direttrice creativa di Skims -. Abbiamo abbinato le stampe più iconiche di Cavalli ai nostri modelli di costumi più amati per creare una collezione sexy che valorizza ogni corpo, ovunque si scelga di trascorrere l’estate”.

La collezione include i classici costumi Skims, copricostume in chiffon e accessori declinati in tre stampe d’archivio Cavalli: Fagianella, Light Zebra e Tiger Face. Realizzata con i tessuti contenitivi tipici di SKIMS e disponibile in una gamma di taglie inclusiva, dalla Xxs alla 4X, la collezione incarna sicurezza, lusso e uno stile mare audace e senza compromessi. “Siamo entusiasti di presentare al mondo la collezione Roberto Cavalli e Skims - dice Fausto Puglisi, direttore creativo di Roberto Cavalli -. Collaborare con Skims su questa linea di costumi audace e glamour è stata un’esperienza straordinaria. Per me, Kim è una Marilyn Monroe moderna, una vera icona pop, mi ispira profondamente,” “I nostri marchi sono iconici a modo loro, e abbiamo unito con attenzione le stampe d’archivio al design moderno e funzionale per creare una collezione che incarna l’essenza del lusso italiano”. Roberto Cavalli Skims è disponibile in anteprima già da ora e sarà acquistabile dal 27 giugno, sia in store che online su Skims.com, nelle boutique Roberto Cavalli selezionate e presso i principali rivenditori di lusso, tra cui Printemps New York.