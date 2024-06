Stilista Borbone: "Nuovo look Ferragni puro e rassicurante, addio a caschetto, meglio chioma iperfemminile"

'Nonostante la 'crisi' con Fedez al matrimonio dell'amica Diletta Leotta vuol far vedere al mondo che non è stata messa da parte e che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro''

"Chiara Ferragni, in un momento particolare della sua vita, sta virando verso un look più pacato, rassicurante, consapevole. Abiti aderenti, scivolati, con tessuti preziosi, dai colori pastello. La madre di tutte le blogger al matrimonio dell'amica Diletta Leotta nelle foto non è mai da sola, è una figura accogliente. Nonostante la 'crisi' con Fedez e le vicende legate alle sue società al mondo vuol far sapere che non è stata messa da parte e che non ha nessuna intenzione di fare un passo indietro". Luigi Borbone, noto designer, che il 3 luglio sfilerà a Roma con la sua collezione haute couture A/I sulla scalinata del Tempio monumentale dei Santi Pietro e Paolo, commenta con l'Adnkronos le ultime foto apparse di Chiara Ferragni invitata alla nozze di Diletta Leotta con Loris Karius.

"Chiara Ferragni indossa abiti firmati da brand non particolarmente conosciuti - sottolinea Borbone-. Un'operazione da non sottovalutare, sta dando spazio a maison meno famose in un periodo storico in cui i grandi couturier, forse, non se la sentono di scommettere su di lei. Un'eleganza meno aggressiva, la sua, ma più di contenuto. E' quello che cerchiamo da sempre noi giovani stilisti. Ma Chiara Ferragni anche attraverso i suoi silenzi, la sua esposizione meno invadente rimane, soprattutto per i giovani, un punto di riferimento".

"Era quello che serviva alla moda - prosegue lo stilista - Ha sdoganato l'haute couture, ha dimostrato che la moda poteva essere indossata e 'raccontata' da chiunque.Ferragni ha saputo creare un brand partendo dalla sua straordinaria personalità, anche e soprattutto attraverso i cambiamenti. Si dice che una donna quando vuole dare un taglio al passato, parta dai capelli - ha concluso Borbone- E' così è stato. Bando al caschetto, una chioma più lunga, più fluida, iper femminile per la nuova Chiara".