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Genesis X Gran Berlinetta: 1.086 CV tra realtà e mondo virtuale

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Genesis X Gran Berlinetta: 1.086 CV tra realtà e mondo virtuale
02 settembre 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dal mondo digitale alla pista vera. La Genesis X Gran Berlinetta rappresenta una delle interpretazioni più estreme della filosofia Athletic Elegance del marchio coreano, combinando design, motorsport e sperimentazione virtuale. Nata nell'ambito del progetto Vision Gran Turismo di Polyphony Digital, è stata la prima vettura Genesis sviluppata per esplorare senza i vincoli della produzione di serie il concetto di grand tourer ad alte prestazioni.

Presentata fisicamente nel dicembre 2023 alle finali della Gran Turismo World Series di Barcellona e disponibile dal 2024 in Gran Turismo 7, la concept ha successivamente lasciato il mondo virtuale. Nel gennaio 2025 ha infatti debuttato in movimento sul circuito di Mount Panorama a Bathurst, con Jacky Ickx al volante.

Genesis X Gran Berlinetta: un V6 ibrido da 1.086 CV

Le proporzioni sono quelle di una sportiva estrema. L'abitacolo fortemente arretrato, il lungo cofano e l'impostazione cab-backwards creano una silhouette muscolosa, mentre la tradizionale Crest Grille viene reinterpretata in chiave aerodinamica. Non manca la firma luminosa Two Lines, elemento ormai caratteristico dell'identità Genesis. Il lavoro sulle superfici e sugli elementi aerodinamici ha permesso di ottenere un coefficiente di resistenza pari a 0,34.

L'abitacolo segue la filosofia Beauty of White Space, riducendo i comandi agli elementi indispensabili per lasciare il pilota concentrato sulla guida. Fibra di carbonio, superfici soft-touch, supporti imbottiti e comandi steer-by-wire definiscono un ambiente chiaramente ispirato alle competizioni.

Ma il dato più impressionante è quello del powertrain. La X Gran Berlinetta utilizza un sistema ibrido capace di erogare complessivamente 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia. Il cuore è un V6 Lambda II anteriore-centrale, capace di raggiungere 10.000 giri/min, affiancato dalla tecnologia Genesis E-SC e da un motore elettrico Yasa E.

La concept assume un significato particolare anche per l'arrivo di Genesis in Italia. Dopo l'apertura dello showroom di Padova, a settembre è prevista l'inaugurazione del nuovo spazio di Roma. La gamma italiana comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80, mentre in autunno arriverà la GV60 Magma, primo modello ad alte prestazioni del marchio e ulteriore tassello della nuova strategia orientata alla luxury performance.

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genesis x gran berlinetta genesis vision gran turismo
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