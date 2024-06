La Hyundai Ioniq 5 N conquista Pikes Peak, segnando un giro record.

Lo scorso 23 giugno, in occasione della Pikes Peak International Hill Climb, la Hyundai Ioniq 5 N è stata protagonista di un nuovo record nella classe dei crossover elettrici prodotti in serie.

Un tracciato di circa 20 km con un dislivello di 1.400 metri, la Pikes Peak Hill Climb prevede 156 curve, dei saliscendi a forte velocità e condizioni meteo estremamente variabili.

È in questo contesto spettacolare che la cinque porte coreana a zero emissioni, ha dimostrato tutte le sue potenzialità.

Hyundai Ioniq 5 N: una EV da record

La Ioniq 5 N con alla guida il pilota Dani Sordo, ha completato il giro completo in 9:30.852, un tempo che gli ha consentito di infrangere ogni altro precedente record di categoria.

Alla vettura impegnata nell’hot lap, poche le modifiche apportante, interventi necessari per adeguarla alle difficili condizioni di Pikes Peak.

I tecnici Hyundai sono intervenuto sull’esemplare di serie attraverso un aggiornamento software che ha consentito di aumentare la potenza del motore e il montaggio di nuovi ammortizzatori, freni e pneumatici slick.

Un altro esemplare strettamente di serie e guidato da Ron Zaras, ha completato il giro completo in 10:49.267, stabilendo un nuovo incredibile record.

Till Wartenberg, Vice Presidente e Responsabile del marchio N e Motorsport , Hyundai Motor Company: “In futuro, prevediamo di continuare a sfruttare eventi emozionanti come il Pikes Peak per dimostrare le prestazioni superiori dei nostri veicoli prodotti di serie e sviluppare una tecnologia che non solo soddisfi, ma superi le aspettative dei nostri clienti”.

Spinta da due motori elettrici per una potenza complessiva di oltre 600 cavalli, la Ioniq 5 N rappresenta l’ingresso del Marchio coreano nel segmento delle EV ad altissime prestazioni.