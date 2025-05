Mirafiori, ecco i primi esemplari della nuova 500 ibrida

Al via la produzione pre-serie del modello atteso per la fine del 2025: obiettivo 100 mila unità l'anno

Prosegue secondo i tempi previsti l’industrializzazione della nuova Fiat 500 ibrida. Sono, infatti, usciti dalla linea di Mirafiori i primi esemplari preserie della nuova vettura. L'inizio di questa fase, sottolinea una nota, segna un momento cruciale nel processo di industrializzazione del modello, che è in linea per iniziare la produzione entro la fine dell'anno. L’obiettivo è il mese di novembre e la produzione è stimata in oltre 100 mila vetture ibride all'anno a regime. Con la 500 ibrida, prosegue la nota, Fiat amplia la sua gamma e riafferma il suo legame di lunga data con l'Italia, con le sue persone e i suoi valori. Il nuovo modello incarna la rilevanza sociale di Fiat e il suo profondo legame con il Paese e le sue comunità, offrendo una soluzione su misura per contribuire alla transizione verso una mobilità più sostenibile.

"La 500 Hybrid offre elettrificazione accessibile e stile iconico, dimostrando che la rilevanza sociale è al centro della missione del marchio - commenta Olivier Francois, ceo di Fiat e cmo Globale di Stellantis - con la 500 Hybrid, stiamo rafforzando la produzione a Mirafiori per garantire la produttività dell'impianto e soddisfare la domanda. Le nostre radici sono in Italia e non è un caso che le due Fiat più iconiche siano prodotte qui: la Panda a Pomigliano e la 500 a Mirafiori”.

La 500, conclude la nota, rimane una delle migliori ambasciatrici del ‘made in Italy’ con oltre il 70% della produzione realizzata a Mirafiori esportata all'estero.