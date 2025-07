Il Team Nissan Formula E è pronto a sfidare i rivali nell’ultimo appuntamento del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E 2024/25, in programma sull’Excel London Circuit. Il doppio round conclusivo (Round 15 e 16) si preannuncia decisivo per la corsa ai titoli Team e Costruttori, con la squadra giapponese in seconda posizione in entrambe le classifiche. Dopo la vittoria di Berlino, Oliver Rowland ha già conquistato il titolo Piloti, ma il team punta a chiudere la stagione da protagonista.

Una livrea celebrativa per il debutto della nuova Nissan LEAF

Per le gare di Londra, la squadra sfoggerà una livrea turchese ispirata al lancio della terza generazione della Nissan LEAF, il modello 100% elettrico che dal 2010 ha aperto la strada alla mobilità a zero emissioni. Con oltre 700.000 unità vendute, la nuova LEAF combina esperienza tecnologica e design moderno, confermandosi un punto di riferimento per il segmento.

Il circuito londinese, lungo 2,09 km, è l’unico semi-indoor del campionato, sviluppandosi tra i padiglioni dell’Excel London e i Royal Victoria Docks. La conformazione stretta e tecnica rende le qualifiche determinanti, con i punti chiave per i sorpassi concentrati alla Curva 1 e nella sezione esterna tra le Curve 10 e 11.

Oliver Rowland, già campione Piloti, ha dichiarato di correre con maggiore serenità ma con l’obiettivo di massimizzare i punti per i titoli di squadra. Al suo fianco torna Norman Nato, determinato a confermare la buona forma mostrata sul tracciato londinese, dove ha raccolto punti in tre delle ultime quattro gare. Sergio Sette Camara, pilota di riserva, ha sottolineato come il layout semi-indoor richieda grande precisione e una strategia efficace, soprattutto grazie all’Attack Mode potenziato della Nissan e-4ORCE 05.