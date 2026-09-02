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Polestar 4 SUV: più spazio, 544 CV e fino a 630 km di autonomia

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Polestar 4 SUV: più spazio, 544 CV e fino a 630 km di autonomia
02 settembre 2026 | 18.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Polestar amplia la propria gamma con la nuova Polestar 4 SUV, variante più versatile della 4 Coupé pensata per offrire maggiore spazio senza rinunciare alle prestazioni. Prodotta a Busan, in Corea del Sud, arriverà ai primi clienti nel quarto trimestre del 2026, con prezzi da 55.900 euro.

Il design mantiene i tratti distintivi della Coupé, compresi i gruppi ottici anteriori a doppia lama, ma introduce un posteriore completamente ridisegnato. Il tetto è più lineare, il portellone diventa verticale e tornano lunotto e specchietto retrovisore tradizionale. Le barre longitudinali possono sostenere fino a 100 kg, mentre in seconda fila ci sono 2,5 centimetri in più per la testa. Il bagagliaio offre 530 litri, che diventano 1.665 litri abbattendo gli schienali posteriori.

Polestar 4 SUV: 544 CV e fino a 630 km di autonomia

La piattaforma SEA ospita una batteria da 100 kWh. La versione Rear Motor sviluppa 272 CV e 343 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e raggiunge 630 km di autonomia WLTP. La Dual Motor a trazione integrale sale a 544 CV e 686 Nm, completa lo 0-100 km/h in 3,9 secondi e percorre fino a 600 km. La ricarica in corrente continua raggiunge 200 kW.

Per chi cerca maggiore dinamismo è disponibile il Performance Pack, con ammortizzatori attivi ZF ricalibrati, freni Brembo, cerchi da 22 pollici e pneumatici Pirelli P Zero. Debutta inoltre la funzione Vehicle-to-Load da 3,3 kW, che consente di utilizzare la batteria per alimentare dispositivi esterni. Con un successivo aggiornamento software arriverà anche il Camping Mode.

La tecnologia di bordo evolve con Google Gemini, integrato nel sistema Google built-in e capace di gestire conversazioni vocali più naturali, pianificazione dei viaggi e traduzioni. Grande attenzione anche alla sostenibilità, con materiali riciclati e bio-attribuiti.

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