Bonus agricoltura di 500 euro a ettaro, ecco chi lo può ottenere

Tra le misure di sostegno ci sono anche quelle per l’acquisto degli sciami e della strumentazione necessaria per l’allevamento e la conduzione dell’impresa

La Pac, la Politica agricola comune, mette e a disposizione un fondo da 500 euro l’anno a ettaro per coloro che destinano una quota di terreni seminativi a specie mellifere e pollinifere. Con questo tentativo si cerca di incoraggiare la circolazione delle api, importanti agenti impollinatori sempre più a rischio e molto utili per la tutela della biodiversità. Per ottenere il contributo, deve essere assicurata la copertura vegetale su almeno il 70% della superficie oggetto di impegno.

Tra le misure di sostegno ci sono anche quelle per l’acquisto degli sciami e della strumentazione necessaria per l’allevamento e la conduzione dell’impresa.