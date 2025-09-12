Commercialisti, tirocinio già all'università

Via libera definitivo del governo alla riforma dei commercialisti. Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di delega al Governo per "la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile". La parte più importante del testo è quella che introduce la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.