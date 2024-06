Decreto Campi Flegrei, cosa prevede: le misure

Un contributo mensile da 400 a 900 euro per chi lascerà le abitazioni soggette al rischio bradisismo

Un contributo mensile da 400 a 900 euro per chi lascerà le abitazioni soggette al rischio bradisismo. Lo prevede il decreto Campi Flegrei approvato dal Consiglio dei ministri. La misura è al centro del decreto infrastrutture, firmato dal ministro dei Trasporti Salvini, che ha anche dato via libera a uno stanziamento da 442 milioni di euro per affrontare l’emergenza sismica che da mesi si sta registrando tra i comuni di Napoli, Pozzuoli e Bacoli.