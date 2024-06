Trasporto aereo, le stime su profitti delle compagnie

Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno registrato profitti record nel 2023, come ha riferito lunedì l'organismo di categoria del settore dell'aviazione. L'Associazione internazionale del trasporto aereo (Iata) ha dichiarato che l'aumento dei prezzi dei voli ha aiutato le compagnie aeree a superare i profitti pre-pandemia per la prima volta da quando la crisi del coronavirus ha bloccato l'industria dell'aviazione nel 2020. Le compagnie aeree hanno registrato profitti per 27,4 miliardi di dollari nel 2023, 1 miliardo di dollari in più rispetto al 2019, ha annunciato la Iata durante l'assemblea generale tenutasi lunedì a Dubai. L'associazione ha previsto un'ulteriore crescita nel 2024, stimando che i profitti potrebbero salire oltre i 30 miliardi di dollari.