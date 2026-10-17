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Campo progressista, Conte punge Renzi: "Garanzie le deve dare il Pd"

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17 ottobre 2026 | 08.27
Redazione Adnkronos
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Giuseppe Conte ironizza su Matteo Renzi e sul suo possibile ingresso nel Campo progressista. "Il tostapane l'ho già comprato, anzi a casa ne ho due con tutte le garanzie non ancora scadute", scherza il leader M5s ospite di 'Myrta Confidential', il nuovo programma di Myrta Merlino. Poi precisa: "C'è un equivoco: non è Renzi che mi deve dare una garanzia, perché che può dire di sé? Le ho chieste al Partito Democratico, a Schlein, al Nazareno, che ritengono assolutamente determinante che ci sia anche Renzi in questo progetto".

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