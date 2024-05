Conte: "Regione Liguria ha bisogno di buona politica" - Video

Giuseppe Conte, leader M5S, ritiene che il governatore ligure Giovanni Toti, arrestato per corruzione, debba dimettersi e lo ribadisce nel giorno della sua presenza a Genova. “L'inchiesta si sta allargando e al di là della responsabilità penale che verrà accertata con tutte le garanzie di un giusto processo - noi siamo i massimi garantisti e non ci permetteremmo mai in questo momento di trarre valutazioni di colpevolezza - emerge un sistema politico nel suo complesso che esprime un perverso intreccio tra politica e affari, un malcostume diffuso”. Il presidente della Regione “è gli arresti domiciliari e la Regione ha bisogno di essere governata da una buona politica”, conclude Conte.