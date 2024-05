Non passa inosservato il mini-spot elettorale, presente sui suoi canali social, dell'eurodeputato leghista, Angelo Ciocca, che punta alla riconferma a Strasburgo. Il 48enne pavese, coinvolge 4 ragazze in t-shirt con tanto di scritta, 'Stai con Ciocca' sul davanti. Per loro un balletto in stile TikTok - o anche vecchia maniera, stacco delle Veline di Striscia la Notizia- con canzoncina di sottofondo che, partendo dalla strofa 'L'Europa è da rivoluzionare, scrivi un nome per cambiare' ribadisce il concetto del voto a Ciocca. E il jingle sintetizza in modo orecchiabile lo spirito del programma: "L'Europa è da svegliare, basta insetti da mangiare", prosegue la musica. Quasi due minuti di esibizione delle testimonial scelte, con sullo sfondo una gigantografia della scheda elettorale.

Vota Lega e scrivi Ciocca! 💪🏻🔥😁 pic.twitter.com/cCefn48o3Q — Angelo Ciocca (@AngeloCiocca) May 22, 2024

Le ragazze, che rispondono ai nomi di Glenda, Carolina, Giulia e Nicole, a quanto viene fatto sapere sono quattro fan del parlamentare europeo, "che seguono Ciocca dalla tenera età - spiegano dallo staff del leghista- . Hanno deciso, in un video pensato proprio per TikTok, di raggiungere i più giovani, per coinvolgerli nella politica, visto che proprio i ragazzi sono la fascia di popolazione più vicina all'astensionismo". Il video, online da oggi, è stato realizzato nelle scorse settimane.