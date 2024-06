Francesca Peppucci, il programma della più giovane eurodeputata italiana

Il più giovane europarlamentare italiana ha trent'anni ed è di Forza Italia. Si chiama Francesca Peppucci, ha trent'anni ed è di Forza Italia. È arrivata oltre un anno fa a Strasburgo al posto di Luisa Regimenti, che nel frattempo è stato nominata nella giunta della Regione Lazio. Laureata in economia, Peppucci ha già una notevole storia politica, essendo stata eletta 24 anni nel consiglio comunale di Todi e a 25 nel Consiglio Regionale umbro. Ora è candidata per l'Italia centrale, ecco qual è il suo programma per l'Europa.