Botta e risposta al vetriolo su X tra la ministra del Turismo Daniela Santanchè e il leader M5S Giuseppe Conte. Il primo affondo arriva dall'esponente di Fdi: "Togliete il fiasco alla sinistra - twitta la responsabile del Turismo -. Conte parla di capitalismo infetto, lui che sappiamo bene come ha gestito il Covid. La Schlein fa una contro manifestazione alla festa della Repubblica e La Repubblica se la prende con il vino di Bruno Vespa".

La risposta del presidente dei 5 Stelle non si lascia attendere. "Togliete il fiasco alla Ministra - 'cinguetta' Conte -, sotto inchiesta per truffa sui fondi Covid e per altro ancora, sempre salda alla poltrona grazie all'amichettismo di 'Giorgia'. Questi son quelli che insultavano e umiliavano i cittadini in povertà. E ancora blaterano scemenze. Decenza, Ministro. Decenza!".