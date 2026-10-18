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Meloni: "Non firmo Dpcm con aumento degli stipendi ai magistrati"

La risposta all'Adnkronos: "Non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati"

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18 ottobre 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giorgia Meloni non firmerà il Dpcm per gli adeguamenti degli stipendi dei magistrati. "Direttore non firmerò", risponde la presidente del Consiglio raggiunta al telefono dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario. "In coscienza - spiega la premier - non posso mettere la mia firma su un Dpcm con il quale dovrei destinare quasi un miliardo di euro agli aumenti di stipendio dei magistrati. È dieci volte tanto rispetto a quello che sto cercando solo per affrontare il tema dell'autotrasporto e impedire che si blocchi la consegna delle merci in tutta Italia". (Leggi l'articolo)

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