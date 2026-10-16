circle x black
Cerca nel sito
 

Politica, Fachechi (Meritocrazia Italia): "Costruiamo agenda del merito per rispondere ai bisogni reali"

La responsabile dei ministeri: "Basta logiche emergenziali, servono visione e programmazione. Al centro uguaglianza, trasparenza, istruzione, lavoro ed economia"

Alessia Fachechi - (Adnkronos)
Alessia Fachechi - (Adnkronos)
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 22.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“È arrivato il momento di smettere con le battaglie inutili e costruire un’agenda del merito capace di rispondere alle esigenze reali del tessuto sociale ed economico”. Così Alessia Fachechi, responsabile dei ministeri di Meritocrazia Italia, in occasione dell' VIII Congresso nazionale di Meritocrazia Italia in corso a Roma, spiegando le ragioni del congresso nazionale dedicato all’agenda politica del merito.

“Lo scorso anno, con il settimo congresso nazionale, ci siamo interrogati sul governo del merito: vogliamo istituzioni composte da persone competenti, scelte liberamente e consapevolmente dai cittadini, e capaci di restituire il merito a una società che ha smesso di crederci. Da qui la necessità di passare dalla riflessione alla programmazione e a una visione concreta”, afferma.

Secondo Fachechi, la politica rischia di restare intrappolata in logiche emergenziali, intervenendo soltanto quando può ottenere risultati immediati e rinunciando a riforme strutturali. “Questa impressione basta a far perdere fiducia ai cittadini. Per questo abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e provare a costruire noi una proposta”, prosegue. L’agenda individuata da Meritocrazia Italia ruota attorno a cinque parole chiave: uguaglianza, trasparenza, istruzione, lavoro ed economia, temi che, conclude, rappresentano una sintesi delle questioni emerse dal confronto e su cui proseguirà il dibattito congressuale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
merito uguaglianza trasparenza istruzione lavoro economia
Vedi anche
Milano, studenti occupano scuola Rozzano: il video dei bagni distrutti e della palestra imbrattata
Confalonieri a Myrta Confidential: "Giorgia Meloni è brava ma troppo polemica" - Video
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza