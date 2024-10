Con l'omaggio ai volontari della Lega che non ci sono più e alle "vittime del terrorismo islamico" del "7 ottobre 2023", è iniziata a Pontida la 36esima edizione della kermesse principale del partito guidato da Matteo Salvini.

Mentre scorrevano sui monitori i volti dei leghisti scomparsi, Salvini, in camicia bianca, si è raccolto in un momento di silenzio. Diffuse anche le immagini dell'attacco a Israele. Accanto a lui diversi esponenti del partito come il ministro Roberto Calderoli, i capigruppo di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, e tanti europarlamentari.

Poi la parola è passata al leader del giovani, Luca Toccalini, che ha ringraziato il segretario per quanto fatto, con particolare riferimento alla vicenda che lo vede a processo a Palermo. "Forza Salvini", ha detto il leader dei ragazzi padani.

Tra gli stand anche nduja calabrese e pasticciotti pugliesi

Sul pratone di Pontida trovano posto due stand con la raccolta firme in solidarietà di Matteo Salvini, per il processo Open Arms. I leghisti registrano i nomi di chi aderisce, con tanto di tessera da ritirare del 'Comitato per la sicurezza dei confini', un card blu, formato tascabile con il volto di Salvini. Tra gli stend regionali, da quello del Trentino, a quello della Calabria, passando per quelli di tutte le regioni dello Stivale, fanno bella mostra i prodotti tipici, con tanto di assaggio. Dalle Mele del trentino, ai formaggi della Val d'Aosta, alla 'nduja calabrese, al pasticiotto pugliese. Sul pratone per ora pochi militanti, in attesa dei pullman in arrivo, mentre una coppia di leghisti sfoggia una tuta da carcerato a strisce verticali, bianche e rosse, e il cartello 'ho votato Salvini arrestate anche me'. Un altro, sul dorso della t-shirt verde ha aggiunto: "L'Italia non è una e non lo sarà mai".

Nel pratone campeggiano le bandiere del Veneto e della Lombardia. Vasco Rossi, Lucio Battisti, ma anche Jimmy Fontana sono i cantautori selezionati per la musica diffusa dalle casse sul palco . Ma il brano più gettonato è "Generale" di De Gregori, che più volte viene lanciato, mentre non a caso lo stesso generale Roberto Vannacci ha visitato gli stand sotto al palco fermandosi per accontentare i tanti che si sono avvicinati per un selfie con l'ex capo della Folgore.