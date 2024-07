A quanto si apprende, è questa la sanzione che l'azienda ha deciso di comminare alla conduttrice in seguito alla vicenda. Il provvedimento "per aver pubblicato un post su vicende interne senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione"

Serena Bortone sarà sospesa per sei giorni dalla Rai. E' la sanzione che, a quanto si apprende, l'azienda ha deciso di comminare alla conduttrice e giornalista in seguito alla vicenda relativa alla presenza dello scrittore Antonio Scurati nella sua trasmissione 'Chesarà...' e all'apertura di un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Al momento non c'è un'ufficialità della notizia da parte della Rai.

A quanto apprende l'Adnkronos, la sospensione avrà "effetto immediato". Il provvedimento è stato consegnato alla giornalista, a quanto apprende l'Adnkronos da fonti aziendali, "per aver pubblicato un post su vicende interne senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione, in violazione delle norme aziendali".

Bortone, a quanto apprende l'Adnkronos, farà ricorso in opposizione al provvedimento Rai. Questo comporterà, nel momento in cui la decisione venisse impugnata, una sospensione dell'efficacia della sanzione fino alla decisione definitiva.