Siccità, Meritocrazia Italia chiede al governo un piano straordinario per la crisi idrica

"Sorprende che tra le tematiche al centro del dibattito politico e televisivo non ci sia l’emergenza idrica che sta interessando le regioni del Sud Italia, finanche nelle zone che caratterizzano i principali bacini d’acqua, ossia la Basilicata e la Campania. Sorprende soprattutto per la pioggia di denaro che tra il Covid ed il Pnrr sono stati messi a disposizione dei Paesi membri dell’Unione Europea". Lo sottolinea il presidente di Meritocrazia Italia Walter Mauriello aggiungendo che "diverse città e piccoli comuni sono a secco d’acqua, in Sicilia ma anche nelle province di Potenza ed Avellino".

"Eppure si sa che vivere senza acqua è impossibile e sarà complicato assicurare le colture di cui il sud Italia dispone come brand internazionale del Made in Italy", continua Meritocrazia Italia che "invoca un piano straordinario e strategico in tema di approvvigionamento idrico che si basi sulla seria programmazione e nell’evitare lo spreco da condotte vetuste e malandate".

"Si inizi, da ora, dalla legge di bilancio, a dare prova di non sottovalutare questo fenomeno da cui dipende 'la vita' dei cittadini. Siano una priorità reti idriche, ⁠nuovi bacini, ⁠dissalatori, ⁠controllo delle reti, ⁠sanzioni per utilizzo abusivo delle reti idriche, ⁠controlli ambientali, ⁠defiscalizzazione tax credit per le aziende innovative in materie idriche ed ambientali - conclude - L’acqua è vita. Le sole questioni elettorali, in riferimento al tema principale della regione Campania, appartengono a dati estranei all’utilità sociale. Puntiamo sulla competenza e sulla programmazione. Tutto dipende da quanto sapremo creare e valorizzare".