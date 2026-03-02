Fratelli d'Italia è stabile, il Pd cala e il M5S cresce. Il partito di Roberto Vannacci supera Azione e stacca Italia viva. E' il nuovo quadro delineato dal sondaggio Swg per il Tg La7 che fotografa le intenzioni di voto, oggi 2 marzo 2026, in caso di elezioni. Fratelli d'Italia, ampiamente primo partito, rimane fermo al 29,8% e, pur senza crescere, allunga. La formazione guidata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni guadagna terreno sul Pd della segretaria Elly Schlein: i dem cedono lo 0,3% e scendono al 21,6%. Sul terzo gradino del podio cresce il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che guadagna lo 0,2% e si attesta all'11,7%.

Passo avanti di Forza Italia, che passa dall'8,3% all'8,4%. In ascesa anche Verdi e Sinistra, ora al 6,9% con un incremento dello 0,2% rispetto al precedente rilevamento. La Lega, invece, non si sposta dal 6,6%. Guadagna posizioni Futuro Nazionale: il partito di Vannacci cresce dello 0,2% e ora vale il 3,6%. Un bottino sufficiente per superare Azione di Carlo Calenda, che lascia sul terreno lo 0,2% e scivola al 3,3%. Italia viva di Matteo Renzi, invece, non si muove dal 2,2%. Seguono +Europa (1,5%) e Noi Moderati (1%). Le altre liste, nel complesso, valgono il 3,4%.