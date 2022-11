Prende il via E.ON Academy, il progetto formativo di E.ON per le professioni green del domani

100 ore di training per fornire competenze tecniche e soft skill a giovani neodiplomati e installatori qualificati con l’obiettivo di rafforzare la community di professionisti del fotovoltaico dell’azienda

Milano, 22 novembre 2022. L’innovazione tecnologica e digitale che contraddistingue la nostra epoca porta con sé la necessità di formare nuove figure professionali che possano dare il proprio apporto nell’affrontare le sfide globali del presente e del futuro: transizione energetica e sostenibilità su tutte. Il progetto E.ON Academy nasce proprio per rispondere al fabbisogno di nuove professionalità green, dotate di competenze specifiche che rappresentano l’elemento chiave da cui dipende il raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica che attendono il Paese nei prossimi anni.

Il progetto di E.ON, uno dei principali operatori del settore energetico in Italia, vede la nascita della E.ON Academy, una vera e propria scuola di formazione con un percorso didattico volto a favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. I candidati, dopo un primo processo di selezione – coordinato dalle agenzie Manpower e Randstad – potranno entrare in E.ON come installatori di impianti fotovoltaici e termoidraulici.

Con il progetto E.ON Academy l’azienda mette a disposizione 100 ore di formazione gratuita per giovani neodiplomati di istituti tecnici e professionali che intendono diventare installatori; installatori già qualificati, ma interessati a migliorare le proprie competenze e coloro che desiderano riqualificarsi nel mondo delle energie rinnovabili e che hanno già una buona predisposizione per le professioni tecniche.

Il percorso didattico prevede lezioni online e in presenza - in aule appositamente attrezzate – in cui verranno approfondite competenze tecniche e soft skill per diventare esperti in uno dei settori oggi in maggiore crescita ed espansione. Gli allievi affronteranno poi un processo di selezione per diventare installatori ed entrare a far parte della squadra E.ON. A seguire ci sarà la fase di affiancamento sul campo. Gli installatori, formati dalla E.ON Academy, potranno poi contare su un aggiornamento periodico sulle più innovative soluzioni per l’efficientamento energetico.

“E.ON Academy vuole rappresentare un polo d’eccellenza nella formazione di nuove figure professionali green. Vogliamo rispondere in maniera concreta alla crescente domanda di installatori specializzati, figure fondamentali per attuare la transizione energetica del nostro Paese. Grazie alla E.ON Academy e al percorso di formazione articolato con nozioni teoriche e pratica sul campo vogliamo assicurare che gli installatori di domani abbiano una formazione completa e con standard elevati. Inoltre, E.ON Academy è anche al servizio dei nostri partner, che potranno usufruire di training e aggiornamenti in base alle specifiche necessità.”, ha affermato Luca Conti, Chief Operating Officer di E.ON Italia.

Le iscrizioni al programma sono aperte e gli interessati possono consultare al seguente link la pagina E.ON con tutte le informazioni e il modulo online per candidarsi.

E.ON è un player internazionale dell’energia a capitale privato, con circa 78.000 dipendenti nel mondo e con sede principale a Essen, in Germania. Tra i principali operatori europei di reti e infrastrutture energetiche, offre soluzioni per rendere più efficienti ed indipendenti abitazioni, condomini e aziende.

Con l’obiettivo di guidare la transizione energetica in Italia, E.ON si pone come partner per affiancare e coinvolgere i propri clienti in questo percorso, grazie all’offerta di energia rinnovabile e di soluzioni per l’efficienza energetica. Insieme agli oltre 900.000 clienti tra residenziali, imprese e pubbliche amministrazioni, E.ON vuole rendere l’Italia più indipendente, digitale e green, impegnandosi concretamente per la riduzione dei consumi, dell’impatto ambientale e per la salvaguardia del Pianeta. www.eon-energia.com

