Alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e del Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, si è svolta a Montecitorio la conferenza di presentazione del rapporto “Per una strategia di sicurezza nazionale”. Durante la conferenza, è intervenuto il Ministro della Difesa, Guido Crosetto che ha, prima di tutto, dichiarato: “La sicurezza nazionale è il fondamento e il presupposto di ogni libertà, della prosperità e della coesione sociale”. Nel corso del suo intervento, il Ministro ha illustrato il significato profondo e l’obiettivo del rapporto: “La Strategia di sicurezza nazionale non è soltanto un documento tecnico a supporto dell’azione politica, è una riflessione sul nostro essere Nazione, un atto di responsabilità verso la nostra storia, verso ciò che siamo oggi e ciò che intendiamo diventare. Il documento intende delineare una rotta chiara, all’interno di un mondo complesso e instabile, dove non tutti agiscono sulla base degli stessi valori e delle stesse regole. Rappresenta un atto fondamentale per raggiungere e mantenere la prosperità di tutti i cittadini, anche attraverso la tutela della sicurezza in tutti i domini in cui si sviluppano le dinamiche globali: da quello spaziale a quello subacqueo, da quello cyber a quello informatico”.

Link: Video dell’intervento del Ministro