Pubblicato il Decreto Fiscale, le principali novità in vigore

Il nuovo Decreto recante disposizioni urgenti in materia fiscale (Dl 84/2025) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 giugno ed è entrato in vigore il giorno successivo. Le novità introdotte riguardano diversi ambiti del sistema tributario andando a interessare numerosi soggetti: imprese, lavoratori dipendenti e autonomi, enti no profit, Pubbliche Amministrazioni. Tra le novità in vigore, viene introdotta la modifica del sistema di deduzione e tassazione delle spese per viaggi, trasporti, vitto e alloggio sostenute all’estero dai lavoratori dipendenti e gli autonomi che possono essere deducibili anche se effettuate con mezzi non tracciabili. Invece, la deducibilità delle spese per rappresentanza è vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque esse siano state effettuate. Importanti semplificazioni sono previste per la determinazione del reddito d’impresa, nel dettaglio: sul calcolo della determinazione del riporto delle perdite; sulla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro, in sintesi chi più assume meno paga; sul calcolo del regime per le società estere controllate – CFC. Ulteriori nuove norme riguardano: l’estensione a 6 anni delle agevolazioni previste per il biodiesel; la piena attuazione della fiscalità agevolata per gli Enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS; l’ampliamento della platea delle operazioni soggette a reverse charge nel settore del trasporto, movimentazione merci e logistica; l’eliminazione dal 1° luglio 2025 dello split payment per le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB; la conferma della validità delle dichiarazioni dei redditi 2024 tardive inviate entro l’8 novembre 2024; la proroga dei versamenti fiscali 2025 del primo acconto e del saldo al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno) e 20 agosto, con maggiorazione dello 0,4% per soggetti ISA e forfettari.

Link: Testo completo pubblicato in GU