Salone del Mobile, a Milano oltre 100 showroom accoglieranno design lover per 'Fuori Salone'

Anche quest’anno, il Salone del Mobile abbraccia Milano nel contesto della Milano Design Week con un programma culturale di respiro internazionale. Non solo Robert Wilson. Mother, al Museo della Pietà Rondandini-Castello Sforzesco, in collaborazione con Comune Milano | Cultura, ma per il quinto anno consecutivo, Salone rinnova il suo legame con Fondazione Teatro alla Scala: a curare la serata di apertura ufficiale al Teatro alla Scala sarà proprio Robert Wilson che, con 'The Night Before. Object Chairs Opera', offrirà un viaggio in alcuni dei più celebri brani del repertorio operistico, che lo hanno visto alla regia nel corso degli anni. Ad eseguirli l’Orchestra del Teatro alla Scala, diretta da Michele Spotti, con la partecipazione del soprano Marina Rebeka. In scena, una selezione di 'object' e 'chair', provenienti da allestimenti storici di Wilson.

Torna, sempre in Piazza della Scala, anche Design Kiosk (1-13 aprile), il landmark del Salone del Mobile affidato a Corraini Edizioni (progetto di Dwa-Design Studio), anche quest’anno punto di ritrovo per un ciclo di presentazioni (alle ore 18). Accanto a Design Kiosk, la scritta tridimensionale Salone del Mobile.Milano, che rinnova il segno, in linea con la nuova immagine coordinata della manifestazione.

In ultimo, Salone anche quest’anno, più dello scorso anno, sarà anche Salone in città: saranno oltre 100 gli showroom dei brand espositori delle Manifestazioni Annuali e di Euroluce che si uniranno, nella guida di fuorisalone.it, alla grande festa del design, aprendo le porte ai design lover; con l’obiettivo di coinvolgere cittadini e visitatori, agevolando il flusso di informazioni durante la Settimana del Design di Milano, anche quest’anno, il Salone promuoverà 'Progetto Accoglienza', in collaborazione con Comune di Milano, Fondazione Fiera Milano, Naba-Nuova accademia delle belle arti, Ied-Istituto Europeo di Design, Politecnico di Milano-Scuola del Design e Domus Academy. Coinvolti, oltre 100 studenti che forniranno al pubblico informazioni sul Salone e sui principali eventi in città.