Salone Mobile, Sala: "Con Milano rapporto che si rinforza di anno in anno"

“Milano e il Salone del Mobile fanno indubbiamente parte l’una della storia dell’altro: li unisce un rapporto che si rinsalda e si rinforza di anno in anno”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla presentazione dell 63esima edizione del Salone del Mobile di Milano. “La nostra città -spiega Sala- è fiera di condividere con il Salone del Mobile la capacità di cogliere le sfide del presente e l’impegno a studiare, realizzare e proporre soluzioni in grado di avere un impatto positivo sul futuro del settore e nella vita della comunità”.

Per questo motivo, afferma, “trovo che il tema scelto per la 63esima edizione del Salone, l’umanesimo illuminato, sia, allo stesso tempo, un potente stimolo creativo per tutti coloro che operano nel campo del design e un’interessante occasione di riflessione sull’attualità per i molti appassionati, turisti e buyer che prenderanno parte alle iniziative organizzate negli spazi fieristici e in quelli in città”. E dunque, conclude Sala, “anche nel 2025, il Salone sarà un evento da non perdere”.