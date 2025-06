Alimentazione: nutrizionista Bernardi, ‘carni bianche importanti in dieta mediterranea’

“Il regime dietetico più consigliato rimane sempre quello mediterraneo, caratterizzato da un alto consumo di alimenti di origine vegetale, come frutta e ortaggi, cereali, anche integrali, l’uso esclusivo dell’olio extravergine di oliva come condimento, latticini e anche pesce e carne. La carne bianca è centrale nell’ambito del consumo di carne per le sue qualità nutrizionali: proteine di altissimo livello, grassi perlopiù insaturi e micronutrienti, come la vitamina B12, lo zinco e il ferro". Lo spiega Elisabetta Bernardi, specialista in scienza dell'alimentazione, biologa e nutrizionista, in occasione della presentazione dei risultati dell’indagine ‘Italiani e carni bianche, tra falsi miti e nuovi food trend’ condotta da AstraRicerche e dall’associazione di riferimento delle carni avicole italiane (Unaitalia).