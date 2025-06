Anziani: avvocato Perfetti, ‘su Rsa soluzione principale è intervento legislativo’

“La soluzione principale che vedo rispetto a questa confusione che abbiamo davanti è un intervento legislativo che chiarisca, in assenza del quale è facile prevedere che si espanderà un contenzioso consistente tra gli utenti e i gestori delle Rsa, tra gli stessi gestori e le Ats, cioè il soggetto pubblico con il quale sono accreditati, con il risultato di molte spese, molta confusione e pochi risultati”. Così Luca Perfetti, professore ordinario di diritto amministrativo e senior partner di BonelliErede, intervenendo sugli strumenti normativi e amministrativi da adottare per assicurare che le Rsa, Residenze sociosanitarie per anziani, e le altre strutture accreditate possano erogare servizi adeguati, rispettando sia i diritti degli utenti che la sostenibilità del sistema, al convegno ‘Rs(a)ppropriatezza: leggi chiare, costi certi. Chi paga le Rsa?’, promosso da Associazione RisoRsa e patrocinato dal Comune di Milano.