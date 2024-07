Diabete: Regione Lazio detta nuove linee guida per il monitoraggio glicemico

La Regione Lazio adotta nuove linee prescrittive per il monitoraggio glicemico, diventando una delle prime regioni in Italia a rimborsare i dispositivi che sostituiscono la puntura del dito per le persone con diabete. Questo importante sviluppo nell’offerta sanitaria regionale è frutto della collaborazione tra la Società Italiana di Diabetologia (SID), l’Associazione Medici Diabetologi (AMD) e Federdiabete Lazio. La nuova normativa prevede il rimborso dei dispositivi per l’auto-monitoraggio del glucosio per le persone con diabete di tipo 2 trattate con insulina e per i pazienti ad alto rischio cardiovascolare. “Il diabete è una patologia complessa” ha spiegato Marzia Mensurati, Dirigente dell'area farmaci e dispositivi, Regione Lazio, “però ultimamente abbiamo tutta una serie di tecnologie che ci possono aiutare e la Regione è fortemente impegnata nel metterle a disposizione nel migliore dei modi”.