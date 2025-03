Farmaceutica, Chiesi (Fab13): "In contesto competitivo serva stabilità"

“Il settore farmaceutico, punta di diamante per l'Italia e per l'Europa, sia per il contributo al benessere e alla salute dei cittadini, sia in termini di competitività e di resilienza per il sistema industriale ed economico vale quasi il 50% dell'investimento in innovazione in Italia. In un sistema internazionale competitivo, quello di cui noi abbiamo bisogno è stabilità”. Così Alessandro Chiesi, presidente presidente Chiesi Farmaceutici SpA partecipando, a MIlano, all’evento per la pubblicazione del rapporto di Fondazione Edison sulle Fab 13, le multinazionali del Made in Italy di Farmindustria.