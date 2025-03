“Non chiediamo risorse economiche alle istituzioni, ma legislazioni che diano conto dell'impegno degli investimenti che vengono fatti in ricerca, innovazione e produzione in Italia, che premino l'export, la fiscalità nel nostro Paese e l'investimento in ricerca”. Lo ha dettoSergio Dompé, presidente Gruppo biofarmaceutico Dompé, all’evento per la pubblicazione del Rapporto Fondazione Edison sulle Fab13, che fotografa l'industria farmaceutica italiana.