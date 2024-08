Geriatra Ferrara, 'benefici attività fisica anche a 80 anni'

"Svolgere regolarmente attività fisica, preferibilmente aerobica, diminuisce il rischio di malattie cardiovascolari e ictus perché aiuta a tenere sotto controllo la pressione e previene l’ipertensione. Benefici che si ottengono a 80 anni, anche se si comincia tardi". Così all'Adnkronos Salute Nicola Ferrara, docente di Geriatria all'università degli Studi di Napoli Federico II, commenta l'aumento degli over 75 iscritti in palestra, evidenziato dal 'Corriere della Sera'.

Gli anziani che frequentano centri fitness "non sono una novità - chiarisce Ferrara - Semmai, di nuovo c'è il fatto che i benefici dell'attività fisica arrivano anche se fino a 70 anni non si è sollevato un peso e non si è fatta un'attività sportiva strutturata, come conferma uno studio condotto dall'Università di Birmingham" e pubblicato dalla rivista Frontiers of Phisiology.

"Sia chiaro, a questa età non serve andare in palestra per fare i muscoli da culturista come Arnold Schwarzenegger - mette in guardia il geriatra - ma è sufficiente evitare l'ascensore, scendere dalla metropolitana o dal bus 2-3 fermate prima, fare le scale". Tutto questo, "abbinato ad un corretto stile di vita, aiuta ad invecchiare meglio e bene. Prima si inizia e maggiori saranno i risultati, sia in termini di funzionamento degli organi e degli apparati, non solo muscolare, sia in termini di invecchiamento attivo. Tuttavia, guai ad iniziare se prima non si è consultato un medico esperto", conclude.