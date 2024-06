Giarratano (Siaarti):” L’Area Culturale dolore della Siaarti svolge un ruolo molto importante”

“L'Area culturale dolore della Siaarti è un'area culturale molto vivace, molto importante. Gli anestetisti - rianimatori e i terapisti del dolore sono gli specialisti della terapia del dolore. Noi ci definiamo dei playmaker, cioè quelli che lavorano in squadra con altri professionisti e anche con altre discipline per sviluppare il trattamento corretto del dolore e malattia. Sotto questo profilo la nostra area culturale della società scientifica rappresenta da sempre un punto di riferimento culturale, professionale e scientifico. La Siaarti ha 13.000 anestetisti- rianimatori iscritti, oltre 1.500 appartengono ai board della società scientifica e in questo triennio abbiamo lavorato tantissimo e a Palermo noi riportiamo i risultati anche di questo lavoro che ha visto la Siaarti e l'Area culturale dolore produrre buone pratiche cliniche, linee guida e avere rapporti istituzionali”. Cosi Antonino Giarratano, presidente Società italiana di anestesia analgesia, rianimazione e terapia intensiva, a Palermo, in occasione dell'apertura del 23.esimo Congresso nazionale dell'Area culturale dolore (Acd).