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Ia: Zaffini (Fdi), 'vigilare, diagnosi e cure sono del personale sanitario'

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20 marzo 2026 | 11.19
Redazione Adnkronos
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"La sanità è fatta dal personale sanitario. L'intelligenza artificiale, sia nella fase di prevenzione che in quella di cura, deve essere un ausilio, non potrà mai sostituire il personale medico. Non potrà farlo né nella diagnosi, nella prognosi né nella terapia. Su questo, evidentemente, bisogna vigilare attentamente". Lo ha detto Francesco Zaffini, presidente della X Commissione del Senato, intervenendo alla conferenza nazionale 'Ai & cybersecurity in Sanità: orizzonti strategici e impatti verticali', a Roma.

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