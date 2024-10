Il 4° Convegno nazionale Ail mette a confronto sanità e impatto ambiente

Il Centro Congressi Roma Eventi-Fontana di Trevi ha fatto da cornice alla quarta edizione del Convegno Nazionale organizzato da Ail, Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, su ‘Curare è prendersi cura. Impatto ambientale e rischio sanitario, benessere e stili di vita’. Un’importante occasione di approfondimento multidisciplinare su ricerche e tematiche all’avanguardia dedicate alla relazione tra impatto ambientale e rischio sanitario, con l'obiettivo di inquadrare un approccio multisettoriale per incoraggiare politiche e strategie per la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo.