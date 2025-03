Mangiavavalli (Fnopi): 'La professione infermieristica va resa attrattiva per i giovani"

"E' necessario rendere la professione infermieristica attrattiva per i nostri giovani e per fare questo abbiamo bisogno di sviluppare le competenze specialistiche, il riconoscimento e la valorizzazione giuridica ed economica di queste competenze perché gli infermieri vanno a braccetto con il sistema salute, con i bisogni sociosanitari e assistenziali di questo Paese” Sono le parole di Barbara Mangiacavalli presidente Fnopi la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, nella relazione di apertura del terzo Congresso Federazione, al Palacongressi di Rimini. “Il Paese è tra i più vecchi al mondo, è un Paese che ha bisogno di ragionare, riflettere, mettere a terra soluzioni importanti per affrontare nei prossimi anni a venire la sfida della non autosufficienza, della fragilità e della disabilità e gli infermieri sono il cuore pulsante di questo sistema. Dall'infermiere e dall'infermieristica passa la risposta di prossimità appropriata, competente e professionale per la salute dei nostri cittadini, per la possibilità di mantenerli nel domicilio, quale primo luogo di cura, con tutta la tecnologia e tutte le competenze che occorrono, alla possibilità di trattarli in ospedale per gli episodi acuti ma di garantire continuità.” ha concluso.