Mele (Soi): "Correggere miopia si può ma occhiali più sicuri di lenti a contatto’"

“Correggere la miopia si può grazie a occhiali, lenti a contatto, oltre ai sistemi chirurgici. Gli occhiali però rappresentano il sistema più sicuro e affidabile. Ne esistono di varie tipologie e geometrie, l’importante è che la correzione e la prescrizione della miopia sia fatta nel modo più preciso possibile, utilizzando tutti quei sistemi che la clinica ci mette a disposizione. Via libera anche alle lenti a contatto che, però, possono esporre il paziente a complicanze infettive, allergiche o tossiche’”. Lo afferma all’Adnkronos Salute Luigi Mele del Dipartimento di Oftalmologia Uoc Oculistica – Servizio Trapianti Corneali – Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli e membro della Società oftalmologica italiana, in occasione del corso Ecm Fad ‘Vista e miopia. La patologia oculare miopica dall’età infantile all’adulto’ realizzato con il contributo del partner scientifico Società Oftalmologica Italiana e in collaborazione con Fielmann.