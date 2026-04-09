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Mennini: "Modelli organizzativi per destinare risorse innovazione a bisogni reali"

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‘Prevenzione asset fondamentale, proposta a livello Ue perché sia considerata un investimento’

Mennini:
09 aprile 2026 | 15.10
Redazione Adnkronos
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“Considerando anche l’invecchiamento della nostra popolazione, dal punto di vista del Sistema sanitario nazionale la maggior urgenza è trovare delle risorse per l’innovazione. In realtà è quello che abbiamo fatto sin dall’inizio” come ministero “stabilendo un record per quanto riguarda il fondo sanitario nazionale, in questi 3 anni, soprattutto con l'ultima legge di bilancio. Ma le risorse da sole non bastano, bisogna accompagnarle a modelli organizzativi e gestionali che permettano di destinare le stesse ai fabbisogni reali”. Lo ha detto Francesco Saverio Mennini, capo dipartimento Programmazione, dispositivi medici, farmaco e politiche in favore del Ssn, ministero della Salute, all’evento ‘Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction’, promosso oggi a Roma da Gsk e Adnkronos, con il patrocinio di Farmindustria, e dedicato all’innovazione in ambito sanitario e terapeutico.

 

“Per il ministero della salute, ma soprattutto per il nostro Paese, la prevenzione è un asset fondamentale - sottolinea Mennini - Una buona parte di queste risorse le abbiamo utilizzate per incrementare, per la prima volta dalla nascita del Sistema sanitario nazionale, la quota obbligatoria da destinare alla prevenzione di ogni regione. Sempre in quest’ottica, anche per garantire maggiori investimenti - prosegue - stiamo proponendo, a livello di comunità europea, insieme al Mef, proprio come hanno fatto altri paesi, che alcune voci della spesa vengano trasformate in investimento. Le principali? Prevenzione, immunizzazione, terapie avanzate. Speriamo vengano accolte anche a livello di contabilità europea, permettendoci così di liberare delle risorse importanti da poter destinare, sempre nell’interesse dei pazienti, all’interno del sistema sanitario” conclude.

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Dialoghi sull’Innovazione accessibile – Innovaction Investimenti in sanità innovazione sanitaria prevenzione Sistema Sanitario Nazionale
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