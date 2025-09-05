circle x black
Cerca nel sito
 

Ordini infermieri: "Riordino passo nella giusta direzione"

bms 2 b

"Auspicio che il relativo iter parlamentare prosegua speditamente"

- FOTOGRAMMA
- FOTOGRAMMA
05 settembre 2025 | 09.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"La Fnopi accoglie con soddisfazione l'approvazione in Cdm del Ddl sul riordino delle professioni sanitarie", commenta in una nota la Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. "Già nel corso dell'indagine conoscitiva alla Camera - ricorda - la Federazione aveva evidenziato l'importanza di introdurre misure volte a rafforzare il personale sanitario e valorizzarne la professionalità, le competenze e la formazione specialistica, anche attraverso un maggiore coordinamento, formale e sostanziale, delle norme vigenti". Secondo la Fnopi, "alla luce delle versioni attualmente disponibili del testo, il Ddl va nella giusta direzione, con l'auspicio che il relativo iter parlamentare prosegua speditamente, garantendo il pieno coinvolgimento delle professioni infermieristiche e delle altre professioni sanitarie".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
riordino professioni sanitarie personale sanitario professionalità
Vedi anche
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza