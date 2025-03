Salus tv n° 12 del 26 marzo 2025

In questo numero: Farmaceutica: le Fab 13 italiane trainano l’economia del Paese Esperti, ‘con cittadini responsabili della propria salute si riduce impatto malattie cardiovascolari’ Miastenia grave: studio, 'oltre 1 paziente su 10 costretto a rinunciare al lavoro’ E ancora Emicrania, terapie efficaci ma serve inserimento in piano cronicità In un anno dispensati in farmacia oltre 2milioni di antidiabetici Golotta di AbbVie, siamo molto impegnati nella ricerca di cure per le malattie reumatologiche e non solo. In sviluppo Jak inibitore per Les Lipoproteina (a) fattore determinante per rischio cardiovascolare Ok di Aifa a rimborsabilità tirzepatide per controllo diabete di tipo 2 Al ministero dell’Istruzione e del merito i risultati del progetto Nutripiatto, l’educazione nutrizionale per bambini