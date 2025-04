Salus tv n° 15 del 16 aprile 2025

In questo numero: Salute, sanità pubblica e privata, innovazione e liste d’attesa al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A Tumori: 373 visite mediche sulla ‘Nave della Salute’, Italia e Albania insieme per la prevenzione Programma Italia di Emergency: nel 2024 oltre 45.000 prestazioni socio sanitarie erogate a più di 10.500 pazienti, italiani e stranieri E ancora Riparte campagna Msd ‘Fianco a fianco. Uniti contro il carcinoma renale’ Nasce ‘Osservatorio Vista’. Il trimestrale per la salute visiva Leucemia mieloide cronica, in ascolto dei pazienti per migliore la qualità di vita