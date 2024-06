Salus tv n. 23 del 5 giugno 2024

In questo numero: Salute del cervello e prevenzione della sclerosi multipla: nuovi criteri per diagnosi e trattamenti Da Incyte il primo trattamento specifico contro la vitiligine Prevenzione polmonare al centro dell’iniziativa istituzionale al ministero della Salute Pronto Diabete 2024, al via la campagna per la diagnosi precoce Indagine su salute udito, solo 1 italiano su 5 effettua controlli regolari Colesterolemia, cardiologo Nardi: "a Casale primo ambulatorio per Malattia cardiovascolare aterosclerotica e connessione ospedale-territorio" Hiv, Anlaids Lazio raccoglie fondi con evento glamour a sfondo benefico A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Sla, per la prima volta studio rivela bisogni e priorità di pazienti, caregiver e neurologi