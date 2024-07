Salus tv n. 27 del 3 luglio 2024

In questo numero: Diana Bracco riceve dalla Sirm la medaglia d’oro per l’impegno a favore della radiologia Assemblea Assobìotec: per innovazione serve ricerca nelle biotecnologie e partnership pubblico-privato Il dermatologo Paro Vidolìn: “Per una corretta protezione dal sole importante usare tanta crema. In laboratorio 2 mg/cm2” Con DeepHealth una nuova frontiera per radiologia e informatica sanitaria grazie a IA Ok dell’Aifa alla rimborsabilità del fineròne per malattia renale cronica associata a diabete di tipo 2 Elacestrant nuova terapia in aiuto di pazienti con carcinoma mammario Congresso Sirm: grazie all’IA radiologia medica innovativa e all’avanguardia Davanzo della Còmasin, con tele-supporto all’allattamento al seno + 25% il tasso a 3 mesi dal parto, ed l’effetto dura fino a 6 mesi Le Car T ide-cel e liso-cel sono ora rimborsabili rispettivamente per il mieloma multiplo e il linfoma diffuso a grandi cellule B Anmvi, il progetto culturale One Health dei veterinari nelle scuole compie 10 anni. Erogate oltre 6.000 ore di lezioni a 33.000 A seguire lo Speciale Salus Tv dal titolo: Giornata mondiale della sclerodermìa, cinque azioni per migliorare la qualità di vita dei pazienti